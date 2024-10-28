Kars'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kars'ta Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi

Kars'ta bir tır ile beş otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Kars-Erzurum kara yolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda gerçekleşti. Tır ile otomobiller arasında yaşanan çarpışma sonrası, 2 sürücü araçlarında sıkıştı.

Olay Yeri ve Müdahale

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri intikal etti.

Kurtarma Çalışmaları

Olay yerine ulaşan ekipler, araçlarında sıkışan iki sürücüyü kurtararak sağlık hizmetleri için hazır bekleyen görevlilere teslim etti.

Sürücüler Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılardan Z.B. (37), Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yolun Durumu

Olay sonrası bir süre trafiğe kapanan Kars-Erzurum kara yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kars'ta bir tır ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.