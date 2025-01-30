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Kars'taki Kış-2025 Tatbikatı'na 20 Ülkeden Katılım

Kars'ta gerçekleştirilen Kış-2025 Tatbikatı, 20 ülkeden toplam 12 bin 199 personelin katılımıyla dondurucu soğukta sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:46
Kars'taki Kış-2025 Tatbikatı'na 20 Ülkeden Katılım

Kars'ta Kış-2025 Tatbikatı Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kars'ta düzenlenen "Kış Tatbikatı-2025", yoğun katılımla devam ediyor. 20 Ocak'ta başlayan tatbikata Türkiye, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kosova, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Libya, Moğolistan, Nijer, Tacikistan ve Ürdün gibi ülkeler katılıyor. Katılan ülke sayısı 20'ye, toplam personel sayısı ise 12 bin 199'a ulaştı.

Tatbikatın İçeriği ve Hedefleri

Tatbikat, 3. Ordu Komutanlığı kontrolünde gerçekleştiriliyor ve 9. Kolordu Komutanlığı tarafından yönetiliyor. Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda devam eden bu önemli işlemde havan atışları, arama-kurtarma faaliyetleri ve birleşik operasyonlarda işbirliği konularında eğitimler veriliyor.

Şehit Aileleri ve Gazilere Özel İlgi

Tatbikat kapsamında, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler ağırlandı. Bu gruba, yerli ve milli hava savunma sistemleri tanıtıldı. Ayrıca, Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu çığ altında kalan kişileri kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, arama kurtarma köpeği "Gülle" de yer aldı.

Modern Teknolojiler ve Araçlar

Aselsan tarafından geliştirilen modernize ZMA-15 aracının insansız sisteme dönüştürülmesi ile uzaktan kontrol edilebilirlik ve otonom hareket kabiliyeti kazandırıldı. Bu zırhlı muharebe aracı, çeşitli zeminlerde kullanılabilirken, yerli üretim olan Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) de tatbikatta tanıtıldı.

Kış Koşullarında Tüm İmkanlar Test Ediliyor

Tatbikatın ana hedefleri arasında, derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkânlarını test etmek, atış ve manevranın senkronizasyonunu sağlamak bulunuyor. Ayrıca, kış şartlarında araziye yerleşme, barınma ve iaşe gibi faaliyetlerle eğitim seviyelerinin artırılması amaçlanıyor.

Özel Kuvvetlerden Başarılı Operasyon

Tatbikatta, katılan ülkelerin özel kuvvetlerinden oluşan bir tim, düşman hedefine sızma operasyonu gerçekleştirdi. Senaryo gereği helikopterle hedef bölgelere inen özel kuvvetler, mağaraları imha ederek başarılı bir şekilde operasyonlarını tamamladı.

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