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Kars'taki Otel Yangını Kontrol Altına Alınarak Söndürüldü

Kars'ta çıkan otel yangınında 10 kişi tedavi altına alındı, durumları ciddiyetini koruyor. Yangının nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:04
Kars'taki Otel Yangını Kontrol Altına Alınarak Söndürüldü

Kars'ta Otelde Yangın: 10 Kişi Tedavi Altında

Kars'ta Faikbey Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir otelde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış yerinin 4. kat olduğu belirtildi.

Yangına İlk Müdahale Hızla Gerçekleşti

İhbar üzerine, yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangından etkilenerek otelde mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldığı ve 4'ünün yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Kurtarılanlar Hastanelerde Tedavi Altında

Yangında yaralanan 1 kişi ve dumandan etkilenen 9 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi için sevk edildi. Tedavi altına alınanlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü İncelemelerde Bulundu

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Başkan Senger, Kars halkına geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Ekiplerimiz hemen müdahale etti, şükürler olsun can kaybımız yok. Yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmedi, elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz," dedi.

Valilikten Açıklama

Valilik, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ilimiz Faikbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alınmış olup, soğutma, temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen şahıslar, tedbir amaçlı olarak Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz," ifadelerine yer verdi.

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