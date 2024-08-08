Kars'taki PKK/KCK Operasyonunda Yaşam Malzemeleri Ele Ge geçirildi

Kars'ta PKK/KCK'ya Yönelik Operasyon

Kars'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın gizli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi. Valilik Açıklamasına Göre:

İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerini analiz ederek engellemeye yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.

Kağızman'daki Gömü Noktası

İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından Kağızman'da gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen gömü noktasında, daha önce PKK/KCK üyeleri tarafından toprağa gömüldüğü düşünülen çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Bu malzemeler arasında:

80 kilogram küp şeker

41 litre ayçiçeği yağı

6 kilogram sofra tuzu

Ele geçirilen tüm yaşam malzemeleri güvenlik gerekçesiyle imha edildi.