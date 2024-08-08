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Kars'taki PKK/KCK Operasyonunda Yaşam Malzemeleri Ele Ge geçirildi

Kars'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Jandarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:59
Kars'taki PKK/KCK Operasyonunda Yaşam Malzemeleri Ele Ge geçirildi

Kars'ta PKK/KCK'ya Yönelik Operasyon

Kars'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın gizli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi. Valilik Açıklamasına Göre:

İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerini analiz ederek engellemeye yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.

Kağızman'daki Gömü Noktası

İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından Kağızman'da gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen gömü noktasında, daha önce PKK/KCK üyeleri tarafından toprağa gömüldüğü düşünülen çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Bu malzemeler arasında:

  • 80 kilogram küp şeker
  • 41 litre ayçiçeği yağı
  • 6 kilogram sofra tuzu

Ele geçirilen tüm yaşam malzemeleri güvenlik gerekçesiyle imha edildi.

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