Kars'taki PKK/KCK Operasyonunda Yaşam Malzemeleri Ele Ge geçirildi

Kars'ta PKK/KCK'ya Yönelik Operasyon
Kars'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın gizli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi. Valilik Açıklamasına Göre:
İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerini analiz ederek engellemeye yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.
Kağızman'daki Gömü Noktası
İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından Kağızman'da gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen gömü noktasında, daha önce PKK/KCK üyeleri tarafından toprağa gömüldüğü düşünülen çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Bu malzemeler arasında:
- 80 kilogram küp şeker
- 41 litre ayçiçeği yağı
- 6 kilogram sofra tuzu
Ele geçirilen tüm yaşam malzemeleri güvenlik gerekçesiyle imha edildi.