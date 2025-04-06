Kars Valisi Ziya Polat'tan Anadolu Ajansı'nın 105. Yılına Özel Kutlama

Kars Valisi Ziya Polat, Anadolu Ajansı’nın (AA) 105. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Polat, AA’nın ülke için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, ajansın bağımsız habercilik anlayışının ve doğru bilgiye ulaşmanın vazgeçilmez bir kaynağı olduğunu belirtti.

Vali Polat, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Anadolu Ajansı, köklü geçmişi ve ulusal düzeyde sağladığı haber akışı ile Türk basınında önemli bir yer edinmiştir. 105 yıllık serüveninde, doğru, hızlı ve tarafsız haber anlayışıyla halkı bilgilendirmeye devam etmektedir."

İleriye dönük hedeflerine değinen Polat, AA’nın, global ölçekte de etkili bir habercilik anlayışı geliştirerek, dünya genelinde Türk medyasını temsil etme görevini üstlendiğini sözlerine ekledi.

Vali Ziya Polat, Anadolu Ajansı'nın başarılarının artarak devam etmesini dileyerek, tüm çalışanlarına bu özel günde selamlarını iletti.