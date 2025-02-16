Kars ve Ardahan'da Dondurucu Soğuklar Devam Ediyor

Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:42
Kars ve Ardahan'da Dondurucu Soğuklar Devam Ediyor

Kars ve Ardahan'da Dondurucu Soğuk Dominasyonu

Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kars’ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derece ölçülmesi ile soğuk hava, bazı araçların çalışmamasına neden oldu ve göletler buzla kaplandı.

Sarıkamış'ta Buz Sarkıtları Oluştu

Sarıkamış ilçesinde ise, gece sıcaklık sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Bu durum, bina çatılarında ve bazı ağaç dallarında buz sarkıtlarının oluşmasına yol açmayı başardı. Ayrıca bitkiler kırağı ile kaplandı.

Bazı vatandaşlar, aşırı soğuktan korunmak amacıyla araçlarının üzerine battaniye ve branda örttü. Vatandaşlardan Hacı Sarı, gece aşırı soğuk nedeniyle araçların sabahları zor çalıştığını ifade etti.

Kızıl Tilkilerin Yiyecek Arayışı

Bölgedeki karla kaplanan arazide yiyecek arayan kızıl tilkiler, soğuk hava koşullarında dikkat çeken bir görüntü oluşturdu.

Ardahan'da Durum Nasıl?

Ardahan'da da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece olarak ölçüldü. Bu durum, yol ve kaldırımlarda buzlanmaya neden olurken, Kura Nehri'nin yüzeyi kalın bir buz tabakasıyla kaplandı.

Bu soğuk havaların bölgedeki etkileri devam ederken, vatandaşların tedbir alması önem arz ediyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürdü.

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