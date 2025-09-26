Kars ve Ardahan'da Gazetecilere Yapay Zeka Destekli Medya Eğitimi

Kars ve Ardahan'da gazetecilere "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenleniyor

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti arasında, basın mensuplarına yönelik kapsamlı bir yapay zeka eğitim programını içeren protokol imzalandı.

Eğitimin kapsamı ve hedefleri

Protokolü değerlendiren Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, desteklerinden dolayı SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca'ya teşekkür ederek şunları söyledi: "Kars ve Ardahan'da görev yapan basın mensuplarına yapay zeka ile haber metni yazımı, görüntü montajı ve fotoğraf üretimi, kamera kullanımı, görsel iyileştirme teknolojileri, yapay zeka destekli dron teknolojisi gibi alanlarda eğitim verilecek. Yapay zeka çağında yaşıyoruz. Bu teknolojiyi doğru anlayıp kullanan gazeteciler, dijital dönüşümde avantajlı olacak."

Eğitimin amaçlarından biri, medya profesyonellerinin üretim kapasitesini artırarak kamuoyuna daha güvenilir, hızlı ve etkili içerik sunmalarını sağlamaktır. Ayrıca program, bölge turizminin tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor.

Eğitim içeriği ve uygulamalar

İki gün sürecek eğitimde; yapay zekanın haber üretiminde hız ve doğruluk sağlamadaki rolü, içerik geliştirmedeki yenilikçi yöntemleri ve görsel-işitsel medya üretimindeki katkıları örneklerle aktarılacak. Katılımcılar, yapay zeka desteğiyle haber senaryosu oluşturma, veri analizi ve sosyal medya için özgün içerik üretme becerilerini geliştirecek.

Programda ayrıca görüntü montajı, fotoğraf üretimi, kamera kullanımı, görsel iyileştirme teknolojileri ve yapay zeka destekli dron uygulamalarına dair uygulamalı yaklaşımlar yer alacak.

Protokol imza töreni

Konuşmaların ardından Harmankaya ve Karaca, "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" protokolünü imzaladı ve eğitimin yakında başlayacağı duyuruldu.