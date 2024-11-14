Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava Etkisini Gösteriyor

Kars ve Ardahan'da etkili olan soğuk hava koşulları, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, sis ve kırağı nedeniyle ağaçlar ve bitkiler beyaz örtüyle kaplandı.

Sarıkamış'ta Görüş Mesafesi Düştü

Sarıkamış ilçesinde de benzer durum söz konusu. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü ilçede, araç camlarının buz tutması ve bitkilerin kırağı ile kaplanması nedeniyle zor bir sabah geçiren vatandaşlar, Kasım Yıldız, "Geceleri aşırı soğuk olduğundan sabahları araçların çalışması güç oluyor," şeklinde belirtti.

Ardahan'da Soğuk Hava Devam Ediyor

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava, Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştururken, ağaç ve bitkiler yine kırağı ile kaplandı.

Bu olumsuz hava koşulları, hem günlük yaşamı hem de tarımı etkileyen ciddi bir sorun haline gelmiş durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.