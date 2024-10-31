Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava ile Kırağı Etkili Oluyor

Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava Etkisi

Kars ve Ardahan illerinde soğuk hava ile kırağı, günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derecelere kadar düşerek, vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Sarıkamış’ta Durum

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde yaşanan bu soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu. Aynı zamanda bitkilere de kırağı etkisi görüldü. Bu duruma karşı bazı vatandaşlar, araçlarını battaniyelerle örtme yoluna gitti.

Ardahan'da Buzlanma ve Kırağı

Ardahan'da da benzer şekilde hava koşulları etkili oldu. Açık alanlarda bırakılan araçların camları buz tutarken, bitkilerde de kırağı oluştu. Ayrıca, bazı kişiler araçlarını soğuk havadan korumak için üstlerine branda benzeri örtüler çekmeyi tercih etti.

Sonuç olarak, bölgede soğuk hava ve kırağı, hem günlük hayatı hem de tarım alanlarını olumsuz şekilde etkilemekte.

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstüne branda benzeri örtüler çekti.

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstüne branda benzeri örtüler çekti.