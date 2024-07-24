Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kars ve Diyarbakır'daki Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Kars ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığından gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:52
Kars ve Diyarbakır'daki Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Kars ve Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Son dönemde artan silah kaçakçılığı olaylarına karşı Kars ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon, güvenlik güçlerinin etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı uygulama sırasında dikkat çekici bir durumda bulunan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Şüpheli Taşımacılık

Arama sırasında, bagajda kıyılmış tütünler arasında gizlenmiş tam 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 75 fişek bulundu. Tespit edilen bu silahların, bölgedeki yasa dışı faaliyetlerin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Gözaltılar ve Tutuklama Süreci

Diyarbakır'da devam eden operasyonda, bu silahları Kars'a getirdiği belirlenen H.B. adlı şahıs gözaltına alındı. Sorgulama sürecinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, silah kaçakçılığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı.

Sonuç

Güvenlik güçleri, bu tür faaliyetlere karşı kararlı tutumunu sürdürerek, halkın güvenliğini sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! SGK müjdeyi verdi

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Dijital baskül, dikey süpürge, airfryer geliyor! BİM 26-27-28-29-30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

26 temmuz cuma burç yorumları: Aşk, iş ve sosyal yaşamda sizi neler bekliyor?

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!

Dijital baskül, dikey süpürge, airfryer geliyor! BİM 26-27-28-29-30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Ayda 65 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Dev personel alımı başladı

Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! SGK müjdeyi verdi

Tek işleme cüzdan dolduran kampanya! 30.000 TL trink ödenecek

Kimse tadını sevmiyordu! Tansiyon ve diyabetin baş düşmanı çıktı

Gençlere tek seferlik 18.702 TL harçlık! Milyonlarca kişi faydalanacak

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem