Kars ve Diyarbakır'daki Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Kars ve Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Son dönemde artan silah kaçakçılığı olaylarına karşı Kars ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon, güvenlik güçlerinin etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı uygulama sırasında dikkat çekici bir durumda bulunan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Şüpheli Taşımacılık

Arama sırasında, bagajda kıyılmış tütünler arasında gizlenmiş tam 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 75 fişek bulundu. Tespit edilen bu silahların, bölgedeki yasa dışı faaliyetlerin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Gözaltılar ve Tutuklama Süreci

Diyarbakır'da devam eden operasyonda, bu silahları Kars'a getirdiği belirlenen H.B. adlı şahıs gözaltına alındı. Sorgulama sürecinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, silah kaçakçılığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı.

Güvenlik güçleri, bu tür faaliyetlere karşı kararlı tutumunu sürdürerek, halkın güvenliğini sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor.