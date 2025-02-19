Kars ve Tunceli'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Kars ile Tunceli illerinde meydana gelen etkili kar yağışı, bölgedeki hayatı olumsuz etkiledi. Kars'ta yüksek kesimlerde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah soğuk hava ile birlikte etkisini sürdürdü. Bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken, vatandaşlar da zorlu hava koşullarında kuşlara yem bırakmayı ihmal etmedi.

Sarıkamış ilçesinde devam eden kar yağışı, çevreyi beyaz bir örtüyle kaplarken, ilçe sakinlerinden Gökhan Üstündağ, "Kar yağışı akşamdan başladı, inşallah bereketli bir kar olur." ifadelerini kullandı. Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki karla mücadele çalışmaları için kar küreme ve tuzlama işlemlerine başladı.

Tunceli ise Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Yağışlar sonrası caddelerde ve sokaklarda kar birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar, araçlarının üstünde biriken karları temizlemek için seferber oldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri de sorumluluk alanlarında kar küreme işleri yaparak yolların açık kalmasını sağladı.