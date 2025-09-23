Karşıyaka'da Çöpler Toplanmıyor: Vatandaştan Yoğun Tepki

Karşıyaka'da belediye şirketlerine bağlı işçilerin iş bırakmasıyla çöp birikimi ve kötü koku tartışma yarattı; esnaf ve sakinler çözüm bekliyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:47
Karşıyaka'da Çöpler Toplanmıyor: Vatandaştan Yoğun Tepki

Karşıyaka'da Çöpler Toplanmıyor: Vatandaştan Yoğun Tepki

Eylem ve etkileri

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayanlar, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösterdi. Karşıyaka Belediyesi iştiraki şirketlerden çalışan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şubesi'ne bağlı yaklaşık 1800 işçi, dün 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Kararın ardından ilçenin bazı cadde ve sokaklarında biriken çöpler kötü koku ve olumsuz görüntü oluşturdu.

Mahalle sakinleri ve esnafın tepkileri

Esnaf İsmail Karataş, gazetecilere uzun zamandır çöp sorunu yaşandığını belirterek belediyeye defalarca dilekçe verdiğini söyledi. Karataş, "Son 6-7 aydır biz bu sıkıntıyı çok çekiyoruz. Sineklerden, kokudan çok şikayetçiyiz. Belediye işçilerine de hak veriyoruz uzun zamandır maaş alamıyorlar ama bizim günahımız ne? Biz burada esnafız. Biz gıda satıyoruz, her şeyimiz dört dörtlükken dışarıdan gelen sineklere yetişemiyoruz." dedi ve Karşıyakalıların bu durumu hak etmediğini ekledi.

Hanife Ayra ise evlerinin karşısında biriken çöplere çözüm bulunması için belediyeye defalarca başvurduğunu, ayrıca "Günde üç defa toplanması gerekiyorsa üç defa araç gelmesi lazım. Mahalleler kalabalık ve kapasite ortada. Buna çözüm bulunmazsa zaten olacağı da bu." ifadeleriyle dile getirdi.

Sabahattin Kavak, sorunun sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu iddia ederek, İzmir'de çöp biriktirme alanı olmadığı için ilçe belediyelerinin bu tür sorunlar yaşadığını vurguladı ve "Biran önce yerel yönetimle hükümet el ele verip çöp toplama sorununu bir an önce çözmeleri lazım." dedi.

Ali Bilgin ise tepkisini, "Sene olmuş 2025 millet uzaya gidiyor Türkiye'nin üçüncü büyük şehrine bu manzara yakışmıyor. Bir çözüm bulunması lazım. Bizim vergilerimizle ödeniyor bunların paraları. İnsanlar sabah akşam çalışıyor vergisini ödüyor, bu manzara yakışıyor mu" sözleriyle ifade etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayanlar çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayanlar çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösterdi. İlçede bazı cadde ve sokaklarda biriken çöpler kötü koku ve görüntü oluşturdu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayanlar çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü...

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Shillman'ın Charlie Kirk'e Finansman Durdurma İddiası
2
Tokayev New York'ta: Kazakistan'ın Yatırım Potansiyeli ve ABD İşbirliği
3
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
4
Trabzon'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
5
İsrail, Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nü kapattı
6
Hultsfred’te cami yangını: Kundaklama şüphesi
7
Kocaeli'de hamile kadın ve 4 aylık bebeğin öldüğü kazada sanığa 11 yıl 1 ay 10 gün hapis

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek