Karşıyaka'da Çöpler Toplanmıyor: Vatandaştan Yoğun Tepki

Eylem ve etkileri

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayanlar, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösterdi. Karşıyaka Belediyesi iştiraki şirketlerden çalışan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şubesi'ne bağlı yaklaşık 1800 işçi, dün 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Kararın ardından ilçenin bazı cadde ve sokaklarında biriken çöpler kötü koku ve olumsuz görüntü oluşturdu.

Mahalle sakinleri ve esnafın tepkileri

Esnaf İsmail Karataş, gazetecilere uzun zamandır çöp sorunu yaşandığını belirterek belediyeye defalarca dilekçe verdiğini söyledi. Karataş, "Son 6-7 aydır biz bu sıkıntıyı çok çekiyoruz. Sineklerden, kokudan çok şikayetçiyiz. Belediye işçilerine de hak veriyoruz uzun zamandır maaş alamıyorlar ama bizim günahımız ne? Biz burada esnafız. Biz gıda satıyoruz, her şeyimiz dört dörtlükken dışarıdan gelen sineklere yetişemiyoruz." dedi ve Karşıyakalıların bu durumu hak etmediğini ekledi.

Hanife Ayra ise evlerinin karşısında biriken çöplere çözüm bulunması için belediyeye defalarca başvurduğunu, ayrıca "Günde üç defa toplanması gerekiyorsa üç defa araç gelmesi lazım. Mahalleler kalabalık ve kapasite ortada. Buna çözüm bulunmazsa zaten olacağı da bu." ifadeleriyle dile getirdi.

Sabahattin Kavak, sorunun sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu iddia ederek, İzmir'de çöp biriktirme alanı olmadığı için ilçe belediyelerinin bu tür sorunlar yaşadığını vurguladı ve "Biran önce yerel yönetimle hükümet el ele verip çöp toplama sorununu bir an önce çözmeleri lazım." dedi.

Ali Bilgin ise tepkisini, "Sene olmuş 2025 millet uzaya gidiyor Türkiye'nin üçüncü büyük şehrine bu manzara yakışmıyor. Bir çözüm bulunması lazım. Bizim vergilerimizle ödeniyor bunların paraları. İnsanlar sabah akşam çalışıyor vergisini ödüyor, bu manzara yakışıyor mu" sözleriyle ifade etti.

