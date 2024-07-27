Karsu Ailesi Hatay İçin Umut Oluyor

Karsu Ailesi'nden Hatay'a Destek Projesi

Piyanist ve besteci Karsu, ailesiyle birlikte depremden etkilenen Hatay'a destek için yeni projeler geliştirdiklerini açıkladı. "Annemle birlikte 'baharat projesi' başlattık. Amacımız Hatay'daki çiftçilerden baharatları alıp Hollanda'ya götürüp satışını yapmak," dedi.

Müzik ve Sanatla Birleşiyorlar

Karsu, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı sebebiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konser öncesinde AA muhabirine açıklamalar yaptı. "Müzik, sanat ve spor insanları birleştiriyor. Bu bağlamda iki ülkenin dostluğunu kutlamak için buradayız," ifadelerinde bulundu.

Ücretsiz Konser Duygusu

Konserin gençler ve aileler için ücretsiz olması gerektiğini belirten Karsu, "Gençler para biriktirip konsere gidiyor. Onların kolayca katılmasını istiyorum," şeklinde konuştu.

Köklerine Bağlı

Karsu, "Türkiye'ye her adım attığımda köklerimi hissediyorum," diyerek hissetiklerini dile getirdi. Geçen aylarda İstanbul'a yemek programı çekmek için gittiğini ve Hatay'ı özlediğini aktardı.

Müzik Okulunda 900 Öğrenci

Kendi yemek kitabıyla yarım milyon avro topladıklarını ve bu parayla Hatay'da bir müzik okulu açtıklarını belirten Karsu, sözlerine şöyle devam etti: "Hatay'daki müzik okulumuzda 900'ün üzerinde öğrencimiz var. Annem, babam ve nişanlımla birlikte enstrüman toplayıp çocuklara ulaştırıyoruz. İkinci okulu açmayı düşünüyoruz."

Ailece çalıştıklarını vurgulayan Karsu, ayrıca engellilere yardım için Hollanda'dan elektrikli sandalyesi temin edeceklerini belirtti.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konser öncesi AA muhabirine konuştu.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konser öncesi AA muhabirine konuştu.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konser öncesi AA muhabirine konuştu.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konser öncesi AA muhabirine konuştu.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konser öncesi AA muhabirine konuştu.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konser öncesi AA muhabirine konuştu.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konser öncesi AA muhabirine konuştu.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konser öncesi AA muhabirine konuştu.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konser öncesi AA muhabirine konuştu.