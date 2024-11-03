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Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy Belediyelerinde Grev Kararı

İstanbul'da 4 belediyenin işçileri, yeni sözleşmeyi kabul etmeyip süresiz grev başlatma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 02:12
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 02:12
Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy Belediyelerinde Grev Kararı

İstanbul'da Belediyelerde Süresiz İş Bırakma Kararı

Kartal Belediye Başkanlığı'nda, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmeyen 4 şube, ortak bir açıklama ile grev kararı aldıklarını duyurdu. 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacaklarını ilan eden sendikalar, bu kararın işçilerin iradesi doğrultusunda alınmadığını ifade etti.

Toplu İş Sözleşmesi Tartışmaları

Özer Ersan Değirmenci, Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı, yaptığı konuşmada şunları belirtti: "Bu sözleşmeyi bizler işçilerle hazırladık, biz imzalayacağız. İrademizin gasbedilmesine karşı 4 şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacağız."

Değirmenci, konuşmasının devamında, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir belediyelerindeki işçilerin birlik içinde hareket ettiğini vurguladı. "Arkadaşlarımızın desteği tam" diyerek işçilerin gelecekteki katılım çağrısında bulundu.

İşçilerin Talepleri ve Sloganları

Açıklamanın ardından toplanan işçiler, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Kartal işçisi yalnız değildir" gibi sloganlar atarak birliktelik mesajı verdiler.

Bu grev, işçiler arasında dayanışma ile birlikte, şartların iyileştirilmesi yönündeki taleplerin karşılanması adına önemli bir adım olarak görülüyor.

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