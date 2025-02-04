Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e Görevi Kötüye Kullanma Suçlamasıyla Dava Açıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e Dava Açıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, 2019 ile 2021 yılları arasında, Kartal Belediyesi’ne ait 44 taşınmazın usulsüz olarak kiraya verildiği vurgulanmakta.

İddianamede Öne Çıkan Detaylar

İddianameye göre, kiralama işlemleri Devlet İhale Kanunu'nun 51. maddesine aykırı olarak gerçekleştirilmiş ve bu durum soruşturmalara sebebiyet vermiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişte, kiraya verme işlemlerinde hukuka aykırı davranıldığının altı çizilmiştir.

44 ihalenin, tek katılımcı ile düzenlenmesi ve rekabetsiz bir ortamda yapılması, kiraların daha yüksek bedelle ihale edilmesinin önüne geçerek, kamu zararına yol açtığı iddia edilmektedir.

Yargılama Süreci

İddianamede, Gökhan Yüksel'in birçok ihale onay belgesini “ita amiri” sıfatıyla onayladığı ve bu işlemle hukuka aykırı bir şekilde pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasına neden olduğu ifade edilmektedir. Yüksel ile birlikte 19 şüpheli için 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilirken, 2 şüpheli için ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmektedir.

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame doğrultusunda, şüphelilerin yargılanmasına yakın bir tarihte başlanacak.