Kartal Belediye Meclis Toplantısında İşçi Hakları Tartışıldı

Kartal Belediye Meclisi'nde İşçi Hakları Üzerine Tartışmalar

Kartal Belediyesi Meclis toplantısında, işçilerin gerçekleştirdiği grevin ardından imzalanan toplu iş sözleşmesi ve yapılan zamlar önemli bir gündem maddesi oldu. Toplantı, Meclis 2. Başkanvekili Faruk Türkmen’in liderliğinde belediye binasında yapıldı.

Grev ve Sendikal Sorunlar

Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Haydar Göksoy, işçilerin haklarını savunmak amacıyla gerçekleştirdiği grev sırasında belediye yönetiminin grev kırıcılığı yaptığını öne sürdü. Göksoy, işçilerin başarısının yönetim tarafından olumsuz karşılandığını ifade etti.

Göksoy, sendikal hareketin genel olarak göz ardı edildiğini belirterek, "Türkiye'de sendikal hareket, CHP'nin önünden geçer. İdarenin sendikayı dışlaması ve SODEMSEN'le işbirliği yapması CHP tarihinde bir utançtır." şeklinde konuştu.

Grev Kırıcılığı İddiası

Göksoy, grev kırıcılığı yapmaya çalışan bir meclis üyesinin, bir köpek tarafından ısırıldığı iddiasını dile getirdi ve "Seçilmiş meclis üyeleri çöp toplamayarak grev kırıcılığı yapamaz. Bir meclis üyemizi köpek ısırdı. Eğer çok tehlikeli bir saldırıya uğrasaydı, bunun sorumluluğu kimde olurdu?" ifadelerini kullandı.

Ücret Uyuşmazlıkları

İşçilerin maaşlarına ilişkin farklı rakamların dile getirilmesine tepki gösteren Göksoy, Başkan Gökhan Yüksel'in belirttiği 46,900 TL'lik maaşın gerçekte işçilere ulaşmadığını belirterek, "Ben burada ilan ediyorum, eğer bir sonraki ay işçilere 46,900 TL ödenirse, belediye başkanımıza özür dileyip teşekkür edeceğim." dedi.

CHP Üyelerinin Yanıtları

CHP Meclis Üyesi Umut Daştan ise, işçi düşmanı olmadıklarını savunarak, "Meclis üyeleri toplum sağlığı için çöp toplayabilir. İşçi arkadaşlarımızın her zaman yanındayız." dedi. Ayrıca, CHP Meclis Üyesi Önder Turmuş, işçilere giydirilmiş maaşlardan bahsederek, "Gerçek eline geçen rakam 36,000 TL küsur olacak." diyerek açıklamalarda bulundu.

Bölgenin Ekonomik Durumu ve Borç Yönetimi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammer Bektaş, Kartal Belediyesi'nin bütçe yönetimini eleştirerek, "Ekonomik sıkıntılar, bu belediyenin borçlandırmasına gerekçe olamaz. Deniz bitti; her yıl aldığınız borçları ödeyemiyor durumdayız." şeklinde söylemlerini sürdürdü.

CHP Grup Başkanvekili Özkan Özdemir ise, toplu iş sözleşmesi öncesi işçilerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Genel merkez imza attığı için yaygara yapılıyor. İşe son verme tehdidinde bulunduk; çünkü iş bırakma eylemleri hukuksuzdur." açıklamasında bulundu.