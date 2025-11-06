Kartal Belediyesi'nde Geniş Katılımlı Deprem Tatbikatı

Kartal Belediyesi, Marmara Bölgesinde eş zamanlı düzenlenecek geniş kapsamlı deprem tatbikatına hazırlık amacıyla kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Tatbikat, ana hizmet binası yanında belediyeye bağlı kreşler ile tüm dış birim ve hizmet noktalarında eş zamanlı olarak yapıldı.

Tatbikat Ayrıntıları

Tatbikat esnasında tüm Afet İşleri Müdürlüğü personeli sahada hazır bulundu. Saat 11.30'da sirenlerin çalmasıyla başlayan uygulamada, belediye ana binasında görev yapan tüm personel anında Çök-Kapan-Tutun pozisyonuna geçti ve senaryo gereği binayı hızlı ve güvenli şekilde tahliye etti.

Gerçek bir deprem anını aratmayan senaryoda, Acil Durum ve Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri bina çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu, tahliye sürecini koordine etti ve muhtemel yaralı müdahale senaryolarını başarıyla yönetti.

Başkan Gökhan Yüksel Tatbikatı Yerinde İzledi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tatbikatı bizzat yerinde takip etti. Sirenlerin çaldığı anda personel ile birlikte Çök-Kapan-Tutun hareketini uygulayan Başkan Yüksel, ardından görevlilerle koordineli şekilde binadan tahliye oldu.

Tatbikat sonrası değerlendirmesinde Başkan Yüksel, belediyenin muhtemel bir afet durumunda anında müdahale edebilecek seviyede olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini göz ardı etmeden, depreme karşı her an tetikte olmak zorundayız. Bugün de Kartal Belediyesi ailesi olarak, bir ön tatbikatımızı gerçekleştirdik. Depremle yaşamak, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmalıyız. Tüm çalışma arkadaşlarımıza özverileri için teşekkür ediyor, bu acıları milletimizin bir daha yaşamamasını diliyorum."

