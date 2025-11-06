Kartal Belediyesi'nde Geniş Katılımlı Deprem Tatbikatı

Kartal Belediyesi, Marmara Bölgesi tatbikatına hazırlık için ana bina, kreşler ve dış birimlerde eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirdi; Başkan Gökhan Yüksel katıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:34
Kartal Belediyesi'nde Geniş Katılımlı Deprem Tatbikatı

Kartal Belediyesi'nde Geniş Katılımlı Deprem Tatbikatı

Kartal Belediyesi, Marmara Bölgesinde eş zamanlı düzenlenecek geniş kapsamlı deprem tatbikatına hazırlık amacıyla kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Tatbikat, ana hizmet binası yanında belediyeye bağlı kreşler ile tüm dış birim ve hizmet noktalarında eş zamanlı olarak yapıldı.

Tatbikat Ayrıntıları

Tatbikat esnasında tüm Afet İşleri Müdürlüğü personeli sahada hazır bulundu. Saat 11.30'da sirenlerin çalmasıyla başlayan uygulamada, belediye ana binasında görev yapan tüm personel anında Çök-Kapan-Tutun pozisyonuna geçti ve senaryo gereği binayı hızlı ve güvenli şekilde tahliye etti.

Gerçek bir deprem anını aratmayan senaryoda, Acil Durum ve Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri bina çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu, tahliye sürecini koordine etti ve muhtemel yaralı müdahale senaryolarını başarıyla yönetti.

Başkan Gökhan Yüksel Tatbikatı Yerinde İzledi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tatbikatı bizzat yerinde takip etti. Sirenlerin çaldığı anda personel ile birlikte Çök-Kapan-Tutun hareketini uygulayan Başkan Yüksel, ardından görevlilerle koordineli şekilde binadan tahliye oldu.

Tatbikat sonrası değerlendirmesinde Başkan Yüksel, belediyenin muhtemel bir afet durumunda anında müdahale edebilecek seviyede olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini göz ardı etmeden, depreme karşı her an tetikte olmak zorundayız. Bugün de Kartal Belediyesi ailesi olarak, bir ön tatbikatımızı gerçekleştirdik. Depremle yaşamak, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmalıyız. Tüm çalışma arkadaşlarımıza özverileri için teşekkür ediyor, bu acıları milletimizin bir daha yaşamamasını diliyorum."

KARTAL BELEDİYESİ, GENİŞ ÇAPLI BİR DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRDİ.

KARTAL BELEDİYESİ, GENİŞ ÇAPLI BİR DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRDİ.

KARTAL BELEDİYESİ, GENİŞ ÇAPLI BİR DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRDİ.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Altın Rekor Kırarken Gümüş Yeni Yatırım Aracı
2
Boyraz Kocaeli Üniversitesi'nde Gençlere Milli Hızlı Tren'i Tanıttı
3
Muş'ta İRAP İzleme ve 2025-2026 Kış Tedbirleri Toplantısı
4
Van'da 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi
5
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı
6
Düzce'de Jandarma Komandolar Eğitimde: Vali Selçuk Aslan Ziyareti
7
Muş’ta Kardeşini Öldüren Şüpheli Van Beşyol’da Yakalandı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu