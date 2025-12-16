DOLAR
Kartal Belediyesi’nden Sabah Sıcak Çorba İkramı

Kartal Belediyesi, soğuk kış günlerinde Metro, Marmaray ve Marmara Üniversitesi önlerinde sabah sıcak çorba dağıtımını 19 Aralık'a kadar sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:39
Kartal Belediyesi, soğuk havanın etkisini artırdığı kış günlerinde sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Mobil ikram araçlarıyla gerçekleştirilen uygulama, günün ilk saatlerinde işe ve okula gidenlerin içini ısıtıyor.

Söz konusu çalışma kapsamında Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi Metro çıkışı ile Marmara Üniversitesi Külliyesi önünde sıcak çorba dağıtımı yapıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ikramlarda, hastane ve üniversite çevresindeki yaya yoğunluğu dikkat çekti. İkram noktalarında belediye ekipleri tarafından sıcak çorba ve çay dağıtımı yapılırken, vatandaşlar kısa sürede servis edilen ikramlardan faydalandı. Özellikle soğuk havada uzun yolculuk yapan çalışanlar ve öğrenciler uygulamaya ilgi gösterdi.

Dağıtım Takvimi ve Saatleri

Kartal genelinde sürdürülen çorba ikramları, 19 Aralık tarihine kadar farklı noktalarda devam edecek. Buna göre; Pazartesi günü Kartal Lütfü Kırdar Devlet Hastanesi Metro önünde, Salı günü Soğanlık Metro önünde, Çarşamba günü Marmaray Kartal durağında, Perşembe günü Kartal Köprüsü Kadıköy yönünde ve Cuma günü yeniden Kartal Lütfü Kırdar Devlet Hastanesi Metro önünde sıcak çorba ikramı yapılacak.

Metro ve Marmaray istasyonlarındaki ikramlar 06.30-08.00 saatleri arasında gerçekleştirilirken, Marmara Üniversitesi Külliyesi önündeki ikramlar ise 06.30-09.00 saatleri arasında sunuluyor.

Sabahın erken saatlerinde sunulan sıcak çorba ikramından faydalanan vatandaşlar ve öğrenciler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksele ve Kartal Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

