Kartal Belediyesi Önünde Protesto: İşten Çıkarılan Kadın Emekçiden Eylem

Kartal Belediyesi'nde İşten Çıkarma Protestosu

Kartal Belediyesi'nden işten çıkarılan Belgin Taş, kararını protesto etmek amacıyla belediye binası önünde toplandı. Taş, kendisine destek olan arkadaşlarıyla birlikte "İşimi geri istiyorum" yazılı pankart açarak, haksız yere işten çıkarıldığını duyurdu.

10 Yıllık Emekçi: İşime Dönmek İstiyorum

Büyük bir özveriyle Kartal Belediyesi'nde 10 yıldır çalışan bir kadın emekçi olduğunu belirten Taş, işten çıkarılmasının ardından yaşadığı durumu şöyle özetledi: "Psikolojik şiddet, mobing ve haksızlığa uğradım. İşi elinden alınan, tazminat hakkı gasp edilen ve işsizlik maaşı dahi alamayacak şekilde işsiz bırakılan bir emekçiyim."

CHP'li Meclis Üyesi ile Tartışma

Taş, işten atılma sürecinde CHP’li meclis üyesi Özkan Özdemir ile yaşadığı tartışmanın etkili olduğunu iddia etti. Taş, "3 Kasım Pazar günü saat 20.30-21.00 sularında ilçede çöplerin toplandığını gördüm ve yapılanın yanlış olduğunu söyledim. Tartışma alevlenerek büyüdü; kendisine sesimi yükseltmeden, işçinin yanında olması gerektiğini belirttim." ifadelerini kullandı.

Hukuksal Mücadele Başlatacak

Yaşadığı haksızlığa sessiz kalmayacağını vurgulayan Taş, "Haklarımı başlattığım hukuk mücadelesiyle savunacağım. Bu yanlıştan derhal dönülmesini talep ediyorum." dedi. Ayrıca, kendisini desteklemek için belediye önüne gelenlere teşekkür etti.

Sosyal Belediyecilik Anlayışı Sorgulanıyor

Taş, yaşadığı olayın sadece kendi emeğine değil, aynı zamanda kadın haklarına, hayvan haklarına ve sosyal belediyecilik ilkelerine de aykırı olduğunu dile getirdi. "Hayvanların bakımını üstlenen bir kadın olarak, maruz kaldığım bu durum, Kartal Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışına tamamen ters düşmektedir." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kartal Belediyesi'nden işten çıkarılan Belgin Taş, belediye binası önünde kararı protesto etti. İşten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla kendisine destek olan arkadaşlarıyla Kartal Belediyesi önüne gelen Taş, "İşimi geri istiyorum" yazılı pankart açtı.