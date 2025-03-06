Kartal'da 5 Katlı Binada Yangın: Yangın Söndürüldü

Kartal'da Yangın Paniği

Kartal'da bulunan 5 katlı bir binada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Olay, Yukarı Mahalle Kızılay Bulvarı üzerindeki müzik eğitim merkezi olarak kullanılan dördüncü katta, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Acil Müdahale Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarının ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yangının çevresindeki akaryakıt istasyonu nedeniyle, cadde güvenlik önlemleri amacıyla trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, çevredeki güvenliği sağlamak için önlemler aldı.

Yaralılar ve Müdahale

İtfaiye ekiplerinin etkili müdahale süreci sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında duman nedeniyle bir itfaiye eri ve binada bulunan bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Her iki kişinin durumu iyi.

Kartal'da 5 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kartal'da 5 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.