Kartal'da Çatısı Çöken Bina Boşaltıldı ve Mühürlendi

Kartal'da Olaylı Anlar

Kartal, Orhantepe Mahallesi Banu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısının bir kısmı çöktü. Çökme, henüz belirlenemeyen bir nedenle en üst kattaki dairenin balkonuna gerçekleşti.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Olayın duyulmasının ardından bölgeye hemen polis, itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin ilk değerlendirmelerine göre herhangi bir yaralanma meydana gelmediği belirlendi.

Sokak Trafiğe Kapandı

Bina çevresinde güvenlik önlemleri alınarak sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çökme nedeniyle yapılan incelemelerin ardından, binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi ve bina mühürlendi.

Olayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.