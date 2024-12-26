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Kartal'da Film Platosunda Yangın Alarmı!

Kartal'da bir film platosunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 02:31
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 02:31
Kartal'da Film Platosunda Yangın Alarmı!

Kartal'da Yangın Panik Yaratıyor

Kartal'da, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan bir film platosunda, bugün heyecan verici bir olay yaşandı. Henüz kesin bir sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı.

Olayın Gelişimi

Yangın haberinin kısa sürede yetkililere ulaşmasının ardından polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yangının büyümesini önlemek ve alevleri söndürmek için seferber olmuş durumda.

Yangınla ilgili gelişmeleri takip eden vatandaşlar, olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahale etmesini umutla izliyorlar. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor, olayla ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor.

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