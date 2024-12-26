Kartal'da Film Platosunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kartal'da Film Platosunda Yangın Söndürüldü

Kartal'da, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan bir film platosunda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle patlak verdi. Olayın bildirilmesi üzerine, polis, sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye ekibi hızla olay yerine intikal etti.

Trafik Durma Noktasına Geldi

Bölgeye yakın caddede polis ekipleri, trafik akışını durdurdu. Bu sayede itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorluk çekmeden çalışmalarını sürdürdü.

Yangında Can ve Mal Kaybı Yok

Yangın, ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı ve kısa süre içinde söndürüldü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın söndürme işleminin ardından itfaiye ekipleri, bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirerek olası yeniden yangın çıkmasını önlemeye çalıştı.