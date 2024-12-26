DOLAR
35,15 0,16%
EURO
36,68 -0,07%
ALTIN
2.968,86 -0,2%
BITCOIN
3.476.572,72 0,14%

Kartal'da Film Platosunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kartal'daki bir film platosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 04:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 04:19
Kartal'da Film Platosunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kartal'da Film Platosunda Yangın Söndürüldü

Kartal'da, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan bir film platosunda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle patlak verdi. Olayın bildirilmesi üzerine, polis, sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye ekibi hızla olay yerine intikal etti.

Trafik Durma Noktasına Geldi

Bölgeye yakın caddede polis ekipleri, trafik akışını durdurdu. Bu sayede itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorluk çekmeden çalışmalarını sürdürdü.

Yangında Can ve Mal Kaybı Yok

Yangın, ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı ve kısa süre içinde söndürüldü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın söndürme işleminin ardından itfaiye ekipleri, bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirerek olası yeniden yangın çıkmasını önlemeye çalıştı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Silivri Cıvata Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Netanyahu, Husilere Tepki Gösterdi: 'Düşmanlara Saldırıyoruz!'
3
Adana'da Tabela Direğine Çarpan Hafif Ticari Araç Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Kartal'da Film Platosunda Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Kütahya'da Kayıp İhbari: Porsuk Çayı'nda Ölü Bulundu
6
TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Narin Güran Duruşmasına Katılacak
7
Hatay'da Fırtına: İskenderun ve Dörtyol'da Hasar Raporu

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir