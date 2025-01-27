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Kartal'da İnşaat Çalışması Sonucu 7 Katlı Bina Tahliye Edildi

Kartal'da, inşaat çalışması sırasında oluşan çatlaklar nedeniyle 7 katlı bina tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 17:11
Kartal'da İnşaat Çalışması Sonucu 7 Katlı Bina Tahliye Edildi

Kartal'da Bina Tahliyesi Gerçekleşti

Kartal'da, bitişiğindeki inşaatta yürütülen çalışmalar sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi. Olay, Orhantepe Mahallesi Anıl Sokak'ta meydana geldi.

İnşaat Çalışmaları Sırasında Çatlaklar Ortaya Çıktı

Kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaat çalışmaları sırasında, bitişikteki binada ciddi çatlakların oluşması üzerine, Kartal Belediyesi ekipleri ihbar aldı ve hemen inceleme başlattı.

Bina Sakinlerine Destek Sağlandı

Yapılan incelemeler neticesinde, 7 katlı binada yaşayan vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi. Belediye ekipleri, bina sakinlerine eşyalarını taşıma konusunda destek sunarak, eşyaların yük taşıma asansörü aracılığıyla nakliye kamyonlarına yüklenmesini sağladı.

Detaylı İnceleme ve Olası Yıkım

Kartal Belediyesi, binadan karot örnekleri alacağını ve detaylı bir inceleme yapacağını açıkladı. Yapılacak değerlendirme sonucuna göre, apartmanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği ifade edildi.

Kartal'da bitişiğinde yürütülen inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye...

Kartal'da bitişiğinde yürütülen inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi.

Kartal'da bitişiğinde yürütülen inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye...

Kartal'da bitişiğinde yürütülen inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi.

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