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Kartal'da Kamyon Kazası: Sürücü Yaralandı

Kartal Hürriyet Mahallesi'nde devrilen kamyondaki sürücü yaralandı, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:37
Kartal'da Kamyon Kazası: Sürücü Yaralandı

Kartal'da Trafik Kazası

Kartal'ın Hürriyet Mahallesi'nde inşaat malzemesi yüklü bir kamyon yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak bir eve çarptı.

Kaza Anı ve Sonrası

Sürücü E.A. yönetimindeki kamyon, evin bahçesine çarparak devrildi. Devrilmesi sonucu kamyonun içindeki inşaat malzemeleri yola savruldu. Olayın hemen ardından durumun bildirilmesiyle birlikte, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün Yaralanması

Kazanın ardından, araçta sıkışan E.A., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralanmanın durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Olay Yeri Hasar Gördü

Kaza sonucunda kamyonda, eve çarpmanın etkisiyle evde ve sokaktaki aydınlatma direğinde önemli hasar meydana geldi. Olay yeri ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kartal'da bir eve çarparak devrilen inşaat malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Ekiplerin...

Kartal'da bir eve çarparak devrilen inşaat malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kartal'da bir eve çarparak devrilen inşaat malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Ekiplerin...

Kartal'da bir eve çarparak devrilen inşaat malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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