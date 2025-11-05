Kartal'da Kızılay Haftası: Öğrencilerden Anlamlı Gösteri

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:44
Kartal'da Kızılay Haftası Öğrenci Etkinlikleriyle Kutlandı

Kartal Belediyesi ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kızılay Haftası etkinliği, Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu'nda minik öğrencilerin anlamlı gösterileriyle kutlandı.

Program Akışı

Etkinlik, öğrencilerin seslendirdiği koro performansıyla başladı. Ardından dev ekranda Kızılay'ın kuruluşundan günümüze uzanan insani çalışmalarını anlatan bir video izlendi.

Günün en dikkat çeken bölümü ise öğrencilerin sahnelediği drama gösterileri oldu. Çocuklar, 1868'de Kızılay'ın kuruluşunu, Atatürk'ün kuruma Türk Kızılay adını verdiği 1935 yılını ve 1939 Erzincan Depremi gibi tarihsel dönüm noktalarını canlandırarak yardımlaşma ve dayanışma ruhunu aktardı. Performanslar izleyenlerden büyük alkış aldı.

Stantlar ve Mesaj

Okul bahçesinde hazırlanan stantlarda, Kızılay'ın afetlerden savaş dönemlerine kadar yürüttüğü çalışmalar öğrenciler tarafından ziyaretçilere anlatıldı. Ziyaretçiler miniklerin hazırladığı sunumları ilgiyle gezdi. Etkinlik boyunca dayanışma, merhamet ve insanlık değerlerinin önemi vurgulandı.

Katılımcılar

Etkinliğe Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Hayri Doğruyol ve Mustafa Ağdaş, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç, Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Başar Yöngel ile Sağlık İşleri Müdürü Sevin Köker, okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program, hem eğitici hem duygusal anlara sahne olurken, Kartal Belediyesi temsilcileri ile protokol üyeleri miniklerin Kızılay bilincini yaşatma çabaları için teşekkür etti.

