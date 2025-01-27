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Kartal'da Minibüs İş Yerine Girdi: 3 Yaralı Var

Kartal'da minibüsün iş yerine girmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:25
Kartal'da Minibüs İş Yerine Girdi: 3 Yaralı Var

Kartal'da Korkutan Kaza: 3 Yaralı

Kartal'da, Karlıktepe Mahallesi Egemenlik Bulvarı'nda meydana gelen kazada, minibüs bir iş yerine girdi. Olay sonucunda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Minibüs Kontrolden Çıktı

Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan Fehmi G. yönetimindeki 34 M 3072 plakalı minibüs, bir erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren iş yerine daldı. Kazada, iş yerinde oturan Zeki C., Zafer K. ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı.

Olay Yerine Müdahale

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaldırımda yürüyen kişinin durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Minibüs Çekiciyle Kaldırıldı

Kaza sonrası minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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