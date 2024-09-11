Kartal'da Park Halindeki Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

Kartal'da Hafif Ticari Araç Yangını

Kartal'da, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde park halindeki bir hafif ticari araç alev aldı. 34 GPR 100 plakalı araçta meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangının çıktığına dair ihbar alan yetkililer, kısa süre içerisinde olay yerine itfaiye ve polis ekiplerini yönlendirdi. İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Yangının ardından araç, tamamen kullanılamaz hale gelerek olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülmektedir.