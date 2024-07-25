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Kartal'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kartal'da bir kişi, aracına bineceği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Saldırgan firar etti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:28
Kartal'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kartal'da Silahlı Saldırı Olayı

Kartal, Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşanan silahlı saldırıda, M.G. isimli bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

M.G., park halindeki aracına binerken, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından silahla vuruldu. Saldırının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, M.G.'yi hastaneye sevk etti.

Polis Soruşturması Başlatıldı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. M.G.'nin durumu ise hayati tehlike arz etmektedir.

Sonuç olarak, bu tür olayların artmaması için toplumun güvenliği adına gerekli önlemler alınmalıdır.

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