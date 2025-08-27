Kartal'da Taksiciye Yol Verme Tartışması Sonrası 6 Bin 788 Lira Ceza

Olay ve soruşturma

25 Ağustos tarihinde Kartal D-100 Güney Yanyol'da meydana gelen kavgaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

İncelemede, yol verme nedeniyle iki araç sürücüsü arasında çıkan tartışmada taksici Ü.Y.'nin diğer aracı durdurduğu, sürücüsünü darbetmeye çalıştığı ve trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Uygulanan cezalar ve işlem

Polis tarafından yakalanan Ü.Y.'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'taşıt yolunda duraklamak', 'trafiği engellemek', 'standart dışı plaka kullanmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 6 bin 788 lira idari para cezası kesildi. Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen taksici, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Taksisi ise trafikten men edildi.