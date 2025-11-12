Kartal’da Taksimetre Kavgası: Müşteri Telefonla Vurarak Şoförü Yaraladı

Kartal’da 10 Kasım’da taksimetre tartışmasında müşteri Meryem Çayırdere, şoför İbrahim Kutsal’ı telefonla vurarak yaraladı; taraflar polise şikayetçi oldu.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:23
Kartal’da Taksimetre Kavgası: Müşteri Telefonla Vurarak Şoförü Yaraladı

Kartal’da Taksimetre Kavgası: Müşteri Telefonla Vurarak Şoförü Yaraladı

Olayın Detayları

İstanbul’un Kartal ilçesinde taksimetre ücreti yüzünden çıkan tartışma, şoförün başından yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, 10 Kasım günü Atalar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddialara göre taksi şoförü İbrahim Kutsal, araca aldığı Meryem Çayırdere’yi gitmek istediği noktaya getirirken Göztepe sapağını kaçırdığını belirtti ve 100 TL indirim yapacağını söyleyerek ücreti bin 380 TL olarak belirledi. Müşteri bu ücreti kabul etmedi.

Kutsal, ardından 80 TL daha indirim yaptığını söyledi; ancak aralarında tartışma çıktı. Şoför, "Yol kapalı olduğu için bu güzergahtan geldim" diyerek durumu açıkladı. İkna olmayan Çayırdere, KADES uygulamasını aramasının ardından araçtan inmeye çalıştı.

Kutsal, müşteriyi "dur inme, polis gelecek" diyerek uyardı. Bu sırada Çayırdere, Kutsal’a "Burada soyunurum" diyerek elindeki telefonla şoförün başına vurdu ve Kutsal yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu ve soruşturma başlatıldı.

İDDİAYA GÖRE, YOLUN UZATILDIĞINI DÜŞÜNEN MÜŞTERİ, "BURADA SOYUNURUM" DİYEREK ŞOFÖRÜN BAŞINA...

İDDİAYA GÖRE, YOLUN UZATILDIĞINI DÜŞÜNEN MÜŞTERİ, "BURADA SOYUNURUM" DİYEREK ŞOFÖRÜN BAŞINA TELEFONLA VURARAK YARALADI.

İDDİAYA GÖRE, YOLUN UZATILDIĞINI DÜŞÜNEN MÜŞTERİ, "BURADA SOYUNURUM" DİYEREK ŞOFÖRÜN BAŞINA...

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi
2
Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı
3
Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı
5
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı
6
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
7
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı