Kartal’da Taksimetre Kavgası: Müşteri Telefonla Vurarak Şoförü Yaraladı

Olayın Detayları

İstanbul’un Kartal ilçesinde taksimetre ücreti yüzünden çıkan tartışma, şoförün başından yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, 10 Kasım günü Atalar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddialara göre taksi şoförü İbrahim Kutsal, araca aldığı Meryem Çayırdere’yi gitmek istediği noktaya getirirken Göztepe sapağını kaçırdığını belirtti ve 100 TL indirim yapacağını söyleyerek ücreti bin 380 TL olarak belirledi. Müşteri bu ücreti kabul etmedi.

Kutsal, ardından 80 TL daha indirim yaptığını söyledi; ancak aralarında tartışma çıktı. Şoför, "Yol kapalı olduğu için bu güzergahtan geldim" diyerek durumu açıkladı. İkna olmayan Çayırdere, KADES uygulamasını aramasının ardından araçtan inmeye çalıştı.

Kutsal, müşteriyi "dur inme, polis gelecek" diyerek uyardı. Bu sırada Çayırdere, Kutsal’a "Burada soyunurum" diyerek elindeki telefonla şoförün başına vurdu ve Kutsal yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu ve soruşturma başlatıldı.

