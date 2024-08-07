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Kartal'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Kartal'da iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı kazada bir kişi hafif yaralandı. Olay yerinde güvenlik ve sağlık ekipleri görev aldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:19
Kartal'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Kartal'da Trafik Kazası Meydana Geldi

Kartal'da, Gümüşpınar Mahallesi'nde, 18 ABN 863 plakalı otomobilin, kontrolünü kaybederek iki minibüsle çarpıştığı bir trafik kazası yaşandı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza Detayları

Yakakent Caddesi'nde meydana gelen kazada, otomobil önce 34 M 4208 plakalı minibüse çarptı ve çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek devrildi. Kontrolden çıkan minibüs daha sonra park halindeki 34 FNY 853 plakalı başka bir minibüse vurdu.

Olay Yerindeki Müdahale

Olayın ardından, durumu bildiren vatandaşların ihbarıyla birlikte polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Otomobilin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildi.

Trafik Akışı Yeniden Sağlandı

Kaza sonrası trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasının ardından kısa sürede yeniden açıldı.

Kartal'da iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

Kartal'da iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

Kartal'da iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

Kartal'da iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

Kartal'da iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

Kartal'da iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

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