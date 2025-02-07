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Kartal'da Türk Bayrağını Yakan Şüpheli İçin 3 Yıl Hapis İstemİ

Aykut Nurbel, Türk bayrağını yakma suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:30
Kartal'da Türk Bayrağını Yakan Şüpheli İçin 3 Yıl Hapis İstemİ

Kartal'da Türk Bayrağını Yakan Aykut Nurbel İçin Hapis İstemi

Kartal'da, bir iş yerinde asılı olan Türk bayrağını yaktığı iddia edilen Aykut Nurbel hakkında, "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay ve Soruşturmanın Başlangıcı

Öne çıkan bilgilere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın 30 Ocak tarihinde gelen bir ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi. Olay yerine giden polisler, şüpheli Aykut Nurbel'in daha önce 9 farklı suç kaydının bulunduğunu tespit etti.

Şüphelinin Savunması

İddianamede, Nurbel'in savunmasında Türk bayrağını yakmadığını, olayda görüntülerdeki kişinin kendisine benzetilmiş olabileceğini ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ettiği yer aldı.

Delil Durumu ve İddianamenin Sonucu

Dosyada mevcut olan CD izleme, görgü tanıklıkları ve tespit tutanaklarının, Nurbel'in üzerine atılı suçu işlediğini doğruladığı kaydedildi. İddianamede, şüphelinin "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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