DOLAR
34,46 0,01%
EURO
36,34 0,6%
ALTIN
2.938,38 -0,69%
BITCOIN
3.238.115,02 -1,59%

Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Uyuşturucu ile İki Şüpheli Yakalandı

Kartal'da polisin dur ihtarına uymayan iki şüpheli yakalandı. Araçta 11 kilo uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 22:00
Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Uyuşturucu ile İki Şüpheli Yakalandı

Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

İstanbul'un Kartal ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan bir araçta bulunan iki şüpheli yakalandı. Olayda ele geçirilen 11 kilo 890 gram uyuşturucu ile birlikte diğer suç unsurlarına da rastlandı.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ilçede yoğun bir çalışma yürüttü. 17 Kasım tarihinde Yalı Mahallesi’nde yapılan uygulamada, şüphe üzerine bir araç durdurulmak istendi.

Kaçma Girişimi ve Kaza

Sürücü ve yanındaki şüpheli, polisin ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Ancak bir süre sonra kaza yaparak durmak zorunda kalan sürücü M.A. ve yanındaki B.A., araçtan inerek koşmaya başladı. Takip eden ekipler, her iki şahsı kısa sürede yakaladı.

Uyuşturucu ve Diğer Unsurlar Ele Geçirildi

Araçta yapılan aramada, 11 kilo 890 gram uyuşturucu ile birlikte 15 bin 500 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Soruşturma sonucunda her iki şüphelinin de 15’er suçtan kaydı olduğu tespit edildi.

Yasal Süreç Başladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Seferihisar'da Polis Ekibine Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
2
Alanya'da Muz Serasında Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
3
Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri İle Müdahale Başladı
4
Mansur Yavaş: Fazla Yol Yapmak, Trafiği Tıkıyor
5
Türkiye, Çad'daki Selzedelere 1000 Aile İçin Gıda Yardımı Gönderdi
6
Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Uyuşturucu ile İki Şüpheli Yakalandı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı