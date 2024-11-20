Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Uyuşturucu ile İki Şüpheli Yakalandı

Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

İstanbul'un Kartal ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan bir araçta bulunan iki şüpheli yakalandı. Olayda ele geçirilen 11 kilo 890 gram uyuşturucu ile birlikte diğer suç unsurlarına da rastlandı.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ilçede yoğun bir çalışma yürüttü. 17 Kasım tarihinde Yalı Mahallesi’nde yapılan uygulamada, şüphe üzerine bir araç durdurulmak istendi.

Kaçma Girişimi ve Kaza

Sürücü ve yanındaki şüpheli, polisin ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Ancak bir süre sonra kaza yaparak durmak zorunda kalan sürücü M.A. ve yanındaki B.A., araçtan inerek koşmaya başladı. Takip eden ekipler, her iki şahsı kısa sürede yakaladı.

Uyuşturucu ve Diğer Unsurlar Ele Geçirildi

Araçta yapılan aramada, 11 kilo 890 gram uyuşturucu ile birlikte 15 bin 500 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Soruşturma sonucunda her iki şüphelinin de 15’er suçtan kaydı olduğu tespit edildi.

Yasal Süreç Başladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.