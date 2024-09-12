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Kartal'da Yangın Çıkaran Şüpheli Tutuklandı

Kartal'da park halindeki aracı yakan şüpheli U.G. tutuklandı. Olayın detayları ve ifadesi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:10
Kartal'da Yangın Çıkaran Şüpheli Tutuklandı

Kartal'da Park Halindeki Araç Yanmıştı

Kartal'da, Anadolu Adalet Sarayı önünde gerçekleşen yangın olayı sonrasında, park halindeki 34 GPR 100 plakalı hafif ticari araç alevlere teslim oldu. Olay, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yangın, başlangıçta sebepsiz görünürken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Şüpheli U.G. Gözaltına Alındı

Olayın ardından, park halindeki aracı yakan şüpheli U.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Yargı Süreci Başladı

Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alınan U.G., "Kasten yangın çıkarma" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte verdiği ifadede, psikolojik bir sorunu olmadığını ve eylemlerini bilinçli olarak yaptığını belirtti.

Avukatından Açıklama Geldi

U.G.'nin avukatı, müvekkilinin bazı sağlık sorunları bulunduğunu fakat ilaçlarını kullanmadığını ifade etti.

Yangın Olayının Gelişimi

Olay, dün meydana geldi. Park halindeki araçta çıkan yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak olay, çevredeki vatandaşları panik içinde bıraktı.

Sonuç olarak, U.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, toplumda yangın çıkarma suçlarına karşı farkındalık oluşturdu.

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