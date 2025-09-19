Kartal'da Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde Turgut Özel Bulvarı'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı; sıkışanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 03:31
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 03:31
Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özel Bulvarı'nda zincirleme trafik kazası

Kartal'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kordonboyu Mahallesi Turgut Özel Bulvarı Pendik istikametine doğru seyir halinde olan araçların karıştığı olayda meydana geldi.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kurtarılan yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin incelemesinde kazaya karışan bir otomobilde akaryakıt kaçağı tespit edilmesi üzerine bölgede emniyet şeridi çekilerek gerekli önlemler alındı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.

