Kartal'da Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı
Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özel Bulvarı'nda zincirleme trafik kazası
Kartal'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kordonboyu Mahallesi Turgut Özel Bulvarı Pendik istikametine doğru seyir halinde olan araçların karıştığı olayda meydana geldi.
İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kurtarılan yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin incelemesinde kazaya karışan bir otomobilde akaryakıt kaçağı tespit edilmesi üzerine bölgede emniyet şeridi çekilerek gerekli önlemler alındı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.