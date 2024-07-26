Kartal'da Zincirleme Trafik Kazası: D-100 Kara Yolunda Yoğunluk

Kartal'da Zincirleme Trafik Kazası Yaşandı

Kartal'da meydana gelen zincirleme trafik kazası, D-100 kara yolunda ciddi bir trafik yoğunluğuna yol açtı. Olay, Tuzla istikametinde 3 otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olay Yerine Hızla Ekipler Sevk Edildi

Kaza sonrası, polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yolun iki şeridi kazanın etkisiyle trafiğe kapatıldı ve bu durum sürücülerin geçişlerde zorluk yaşamasına sebep oldu.

Yaralıya İlk Müdahale Ambulansta Yapıldı

Kazanın sonucunda hafif yaralanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Trafik Akışı Normale Döndü

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından, D-100 kara yolundaki trafik akışı tekrar normale döndü.

Kartal'da, 3 otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda yoğunluk meydana geldi. D-100 kara yolu Tuzla istikametinde 3 otomobil ile kamyonetin çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kartal'da, 3 otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda yoğunluk meydana geldi. D-100 kara yolu Tuzla istikametinde 3 otomobil ile kamyonetin çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kartal'da, 3 otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda yoğunluk meydana geldi. D-100 kara yolu Tuzla istikametinde 3 otomobil ile kamyonetin çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kartal'da, 3 otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda yoğunluk meydana geldi. D-100 kara yolu Tuzla istikametinde 3 otomobil ile kamyonetin çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.