Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kartal'daki Yaya Üst Geçidi Yenileme Çalışmaları Başlıyor

İBB, Kartal Esentepe'deki yaya üst geçidinde 6 Eylül 2024'te yenileme çalışmaları başlatıyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:22
Kartal'daki Yaya Üst Geçidi Yenileme Çalışmaları Başlıyor

Kartal'da Yaya Üst Geçidi Yenileme Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Sanayi Yaya Üst Geçidi'nin yenileme çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Çalışmalar, 6 Eylül 2024 tarihinden itibaren 12 gün süresince devam edecek.

Trafik Düzenlemeleri ve Çalışma Saatleri

Yapılan açıklamaya göre, D-100 Karayolu, Esentepe Mahallesi kısmında, çalışmalardan dolayı her iki yönlü olarak 00.00-06.00 saatleri arasında kademeli trafiğe kapatılacak. Bu süre zarfında, Edirne ve Ankara yönündeki trafik akışı durdurulacak.

Teknik Ömrünü Tamamlayan Geçit

İBB, yenileme çalışmalarının nedenini Sanayi Yaya Üst Geçidi'nin teknik ömrünü yitirmesi ve deprem riski olarak açıkladı. Çalışmaların yapılacağı alanın yoğun bir trafik akışına sahip olduğunun altını çizen yetkililer, bölgede artacak trafik yoğunluğuna karşı alternatif güzergahların kullanılmasını önerdi.

Bu süreçte bölgedeki sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları ve yerel bilgilendirmelere dikkat etmeleri bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

İşte Uygun Fiyatlı TOGG T10F'un Videosu! Yerli Otomobil Sedan Modeli Tanıtıldı, İlk Görüntüler Yolları Salladı

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi