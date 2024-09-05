Kartal'daki Yaya Üst Geçidi Yenileme Çalışmaları Başlıyor

Kartal'da Yaya Üst Geçidi Yenileme Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Sanayi Yaya Üst Geçidi'nin yenileme çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Çalışmalar, 6 Eylül 2024 tarihinden itibaren 12 gün süresince devam edecek.

Trafik Düzenlemeleri ve Çalışma Saatleri

Yapılan açıklamaya göre, D-100 Karayolu, Esentepe Mahallesi kısmında, çalışmalardan dolayı her iki yönlü olarak 00.00-06.00 saatleri arasında kademeli trafiğe kapatılacak. Bu süre zarfında, Edirne ve Ankara yönündeki trafik akışı durdurulacak.

Teknik Ömrünü Tamamlayan Geçit

İBB, yenileme çalışmalarının nedenini Sanayi Yaya Üst Geçidi'nin teknik ömrünü yitirmesi ve deprem riski olarak açıkladı. Çalışmaların yapılacağı alanın yoğun bir trafik akışına sahip olduğunun altını çizen yetkililer, bölgede artacak trafik yoğunluğuna karşı alternatif güzergahların kullanılmasını önerdi.

Bu süreçte bölgedeki sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları ve yerel bilgilendirmelere dikkat etmeleri bekleniyor.