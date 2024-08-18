Kartal ve Beşiktaş'ta Trafik Denetiminde 1 Milyon Lira Ceza Uygulandı

Kartal ve Beşiktaş’ta Yoğun Trafik Denetimi

İstanbul'un iki önemli ilçesi Kartal ve Beşiktaş'ta gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, sürücüler toplamda 1 milyon 17 bin 425 lira ceza ile karşılaştı. Ayrıca, 29 araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Önemli Uygulamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, dün ve bugün gerçekleştirdiği denetimlerde korsan otoparkçılara yönelik de çalışmalar yaptı. Ekiplerin uyguladığı denetimlerde, toplam 395 trafik ihlali tespit edildi.

Ceza Uygulamaları Detaylandırıldı

Denetimlerde öne çıkan ihlaller arasında:

129 kişi yüksek sesle müzik dinlemek ten ceza aldı.

ten ceza aldı. 98 kişi yayalar yolunda bisiklet ve motosiklet sürmek ten ceza uygulandı.

ten ceza uygulandı. 65 araç sahibi abart egzoz kullanmaktan dolayı cezalandırıldı.

kullanmaktan dolayı cezalandırıldı. 45 kişi ise araç değişikliklerini bildirmemek ten ceza aldı.

ten ceza aldı. Ayrıca, diğer ihlaller arasında saygısızca araç kullanma, drift yapmak ve yasak park gibi durumlar yer aldı.

Bu denetimlerin yanı sıra, korsan otoparkçılıkla mücadele kapsamında O.M. isimli şahıs hakkında, "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.