Kartal ve Pendik'te 2 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürme cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıkladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 ve 21 Ağustos'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerle ilgili yaptığı incelemede, Kartal ve Pendik ilçelerinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüyü tespit etti.

Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen İ.Ç. (57) ve C.P. (27) yakalandı ve her iki sürücüye idari para cezası uygulandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; "aracın cinsine göre hızına uygun şeritte ilerlememek", "taşıt yolu üzerinde duraklamak", "zorunlu neden olmayacak şekilde diğer araçların ilerlemesini engellemek", "yaya olarak trafiği tehlikeye düşürmek" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden para cezası uygulandı.

Ayrıca, her iki sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.