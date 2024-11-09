Kartalın Saldırdığı Yaban Keçi Yavrusuna Erzurum'da Tedavi

Erzurum'da Yaban Keçi Yavrusuna Şefkat Eli

Erzurum'un Oltu ilçesinde, kaya kartalının saldırısı sonucu yaralanan yaban keçisi yavrusu, kısa sürede tedavi altına alındı.

Olayın Gelişimi

Ayvalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaralanan keçi yavrusunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü ve Oltu Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Tedavi Süreci

Ekiplerce koruma altına alınan keçi yavrusu, tedavi için DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'a teslim edildi. Yapılan muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen yavru, gerekli tedavi ve bakımlardan geçirildikten sonra doğaya bırakılacak.

Erzurum'un Oltu içesinde, kartal saldırısı sonucu yaralanan yaban keçisi yavrusu, tedavi altına alındı.