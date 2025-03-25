Kartalkaya'da Yanan Grand Kartal Otel'in Sahibi Halit Ergül'ün TSO Üyeliği Düşürüldü

Kartalkaya'da Skandal Gelişme: Halit Ergül'ün TSO Üyeliği Sonlandı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın sonrasında, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeliği düşürüldü.

Bolu TSO'dan Açıklama

Bolu TSO, yaptığı açıklamada, odanın kamusal niteliğe sahip bir meslek kuruluşu olduğunu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetmeliklerine tabi olduğunu belirtti. Odadan yapılan açıklamada, 27 Ocak tarihinde yapılan bir yazılı başvuru ile Ergül'ün katılım durumunun incelendiği vurgulandı.

Açıklamada, 5174 sayılı TOBB kanununun ilgili maddesi hatırlatılarak, "Oda, borsa ve birlik organlarında görevli üyeler, özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde üyelikten çekilmiş sayılır" ifadesi kullanıldı.

Mevzuata Uygun Süreç Yönetildi

Odanın, kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etme zorunluluğu olduğunu belirten açıklamada, "Halit Ergül'ün yönetim kurulu üyeliği ile ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılması ve buna göre hareket edilmesinin doğru olacağı düşüncesiyle süreçle ilgili takvim oluşturulmuş ve üyeliği bu doğrultuda düşürülmüştür" denildi.