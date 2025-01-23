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Kartalkaya'da Yangın Faciasında Hayatını Kaybeden 5 Kişi Ankara'da Toprağa Verildi

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 5 kişi, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:10
Kartalkaya'da Yangın Faciasında Hayatını Kaybeden 5 Kişi Ankara'da Toprağa Verildi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden iki farklı aileden 5 kişi, Ankara’da son yolculuklarına uğurlandı.

Cenazeleri Bolu'dan Ankara'ya getirilen Mehmet Cem Doğan (48), Ayşemin Elif Doğan (50), kızları Ayşe Maya Doğan (12) ile Kürşat Yıldız (49) ve eşi Nergiz Yıldız (43) için Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazeye; ailelerin yakınları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve çok sayıda milletvekili katıldı.

Cenazeler, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ayşe Maya Doğan’ın tabutuna, öğretmenlerince yazılan, "Seni çok seviyoruz, hiç unutmayacağız. Hep sınıfımızda oturuyor olacaksın. Seni çok seviyorum Ayşecik." ve "Canım Ayşe'm, seni çok seviyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın." notları bırakıldı.

Mehmet Cem Doğan ve eşi Ayşemin Elif Doğan'ın çimento sektöründe direktör olarak çalıştığı, kızları Ayşe Maya Doğan'ın özel bir okulda 6. sınıf öğrencisi olduğu, Kürşat Yıldız'ın ise Ankara'da bir temizlik firması işlettiği öğrenildi.

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