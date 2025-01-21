DOLAR
35,63 -0,06%
EURO
37,14 -0,11%
ALTIN
3.149,11 -0,33%
BITCOIN
3.773.646,67 0,26%

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangınında Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Yangın sonrası arama çalışmalarına 19 saatlik mücadelenin ardından ara verildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 23:59
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangınında Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın Alarmı!

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de saat 03.27'de meydana gelen yangın, kısa sürede paniğe neden oldu. Yangın ihbarının ardından olay yerine hızla intikal eden ekipler, yangının kontrol altına alınması için büyük bir özveriyle mücadele etti.

AFAD Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, otelde mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmalarına da derhal başladı. Ekiplerin gayretli çalışmaları sayesinde yangının ardından 19 saat süren arama kurtarma faaliyetleri önemli bir mücadele örneği sergiledi.

Arama Kurtarma Çalışmalarına Ara Verildi

Bölgedeki yoğun çalışma sonrasında, arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlamaya yönelik bir ara verildi. Ekiplerin süreç içinde verdiği mücadele, yangının büyüklüğü ve zorluk derecesi göz önünde bulundurulduğunda büyük takdir topladı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Damdan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
2
ABD'de TikTok Krizi: Sosyal Medya Tekelleşme Tehdidiyle Karşı Karşıya
3
Bilim İnsanları, Manyetik Kutbun Yeni Konumunu Güncelledi
4
Eriyen Buzullar, Su Güvenliğini Tehdit Ediyor
5
Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında
6
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen: Trump'la Avrupa Yeni Bir Gerçeklikle Karşılaşıyor
7
Putin, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Güvenlik İş Birliğini Sürecek

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı