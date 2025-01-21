Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangınında Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın Alarmı!

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de saat 03.27'de meydana gelen yangın, kısa sürede paniğe neden oldu. Yangın ihbarının ardından olay yerine hızla intikal eden ekipler, yangının kontrol altına alınması için büyük bir özveriyle mücadele etti.

AFAD Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, otelde mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmalarına da derhal başladı. Ekiplerin gayretli çalışmaları sayesinde yangının ardından 19 saat süren arama kurtarma faaliyetleri önemli bir mücadele örneği sergiledi.

Arama Kurtarma Çalışmalarına Ara Verildi

Bölgedeki yoğun çalışma sonrasında, arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlamaya yönelik bir ara verildi. Ekiplerin süreç içinde verdiği mücadele, yangının büyüklüğü ve zorluk derecesi göz önünde bulundurulduğunda büyük takdir topladı.