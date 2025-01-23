Kartalkaya'daki Otel Yangını: 11 Şüpheli Hala Gözaltında

Kartalkaya Otel Yangını Soruşturmasında Gelişmeler

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan trajik otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada, 11 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri sürüyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, yangında hayatını kaybeden 78 kişinin anısına saygı duruşunda bulunmak amacıyla olayın tüm detayları titizlikle inceleniyor.

Gözaltına Alınan İsimler

Yangının çıkış sebebi ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla gözaltına alınan kişiler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, otelin işletme sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan yer almakta. Ayrıca otelin aşçısı Faysal Yaver, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç, Mehmet Gündüz ve elektrikçi Hüseyin Özer de sorgulanan diğer şüpheliler arasında bulunuyor.

İşlemler ve Sağlık Kontrolleri

Şüphelilerin sorgularının tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor. Öte yandan, bazı zanlıların sağlık kontrolünden geçirildiği ifade edildi. Yangının nasıl meydana geldiği ve neden bu denli büyük bir can kaybına yol açtığına dair detayların araştırılması büyük bir önem taşıyor.