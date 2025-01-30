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Kartalkaya'daki Otel Yangını İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangını sonrası TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 00:23
Kartalkaya'daki Otel Yangını İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

Kartalkaya Yangını İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının tüm yönleriyle araştırılması için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair kararı, Resmi Gazete'de yayımladı.

Komisyonun kurulma amacı, yangın faciasının tüm boyutlarını incelemek, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarını tespit etmek ve benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemektir. Komisyon, 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçiminden itibaren 3 ay olarak belirlendi. Gerekli durumlarda, komisyon Ankara dışında da çalışmalarını sürdürebilecek.

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