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Kartalkaya'daki Otel Yangınında 4 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti: Cenazeleri Bursa'da Defnedildi

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden aile üyelerinin cenazesi Bursa'da düzenlenen törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:59
Kartalkaya'daki Otel Yangınında 4 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti: Cenazeleri Bursa'da Defnedildi

Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Aile Bursa'da Defnedildi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi'nin cenazesi, Bursa'da toprağa verildi. Yangında hayatını kaybeden aile üyeleri, diş hekimi Erhan Tüzgiray (48), eşi Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) ve çocukları Defne (11) ile Demir Tüzgiray (8) olarak açıklandı.

Cenazeleri Bolu'dan Bursa'ya getirilen aile için, Mudanya ilçesi'ndeki Bademli Camisi'nde öğle vakti bir tören düzenlendi. Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, cenazeler Bademli Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, Erhan ve Yasemen Boncuk Tüzgiray çiftinin Hacettepe Üniversitesi mezunları olduğu ve 2012 yılında evlendikten sonra Ankara'da özel bir diş polikliniğinde görev yaptıkları öğrenildi. Tüzgiray ailesinin, çocukları Defne ve Demir'i sömestr tatilinde ödüllendirmek için yangından sadece üç gün önce Bolu'ya gittiği belirtildi.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden...

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi, Bursa'da toprağa verildi. Cenazeleri Bolu'dan Bursa'ya getirilen diş hekimi Erhan Tüzgiray (48) ve eşi Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) ile çocukları Defne (11) ve Demir Tüzgiray (8) için Mudanya ilçesindeki Bademli Camisi'nde ikindi namazına müteakip tören düzenlendi.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden...

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi, Bursa'da toprağa verildi. Cenazeleri Bolu'dan Bursa'ya getirilen diş hekimi Erhan Tüzgiray (48) ve eşi Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) ile çocukları Defne (11) ve Demir Tüzgiray (8) için Mudanya ilçesindeki Bademli Camisi'nde ikindi namazına müteakip tören düzenlendi.

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