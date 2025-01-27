Kartalkaya'daki Otel Yangınında 46 Kişi Taburcu Edildi

Kartalkaya'daki Otel Yangınında Yaralılar Taburcu Ediliyor

Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde meydana gelen otel yangınında yaralanan 46 kişi sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi. Yangın sonrası hızlı müdahalelerle yaralanan vatandaşlara sağlık hizmetleri ücretsiz sunuldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi. Acil sağlık ekipleri ve hastaneler, olağanüstü bir çaba ile yaralılara destek sağladı.

Olayın ardından bölgedeki otel yönetimleri, güvenlik önlemlerini gözden geçirerek böyle bir durumun bir daha yaşanmaması için çalışmalara başladı. Yangının çıkış nedenine dair soruşturma ise devam ediyor.