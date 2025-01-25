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Kartalkaya'daki Otel Yangınında 7 Zanlı Daha Tutuklandı: Toplam 9 Tutuklama

Kartalkaya'daki yangında 7 zanlı daha tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 10:31
Kartalkaya'daki Otel Yangınında 7 Zanlı Daha Tutuklandı: Toplam 9 Tutuklama

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Yangın Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 7 zanlı daha tutuklandı.

Yeni Tutuklananlar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen sorgulama işlemlerinin ardından, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç, Mehmet Gündüz tutuklandı.

Toplam Tutuklama Sayısı 9'a Yükseldi

Böylece işletme sahibi Halit Ergül ile şirket genel müdürü Emir Aras ile birlikte tutuklu sayısı 9 oldu.

Serbest Bırakılan Zanlı

İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam Eden Soruşturmalar

Gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri ise devam etmekte.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 7 zanlı...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 7 zanlı...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı.

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