Kartalkaya'daki Otel Yangınında Can Kaybı 76'ya Yükseldi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz yanıyor, acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Yangın İle İlgili Gelişmeler

Yangının sebepleri henüz tespit edilemezken, Yerlikaya, yangının söndürülmesi için gerekli tüm ekiplerin seferber olduğunu belirtti. "Soğutma çalışmalarının tamamlandığını, arama ve tarama çalışmalarının da sona erdiğini" aktaran Bakan, ayrıca, "52 naaşın kimlikleri aileleri ile tespit edildi ve 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi" dedi.

Gözaltılar ve Soruşturmalar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının öncülüğünde yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Yangınla ilgili ihmal ve kusur araştırmalarının titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Yasal prosedür ile ilgili ne kusur, ihmal varsa bilin ki bu idari soruşturma sonucunda ortaya çıkacak" dedi.

Milli Yas Duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir günlük milli yas ilan edildiğini hatırlatan Yerlikaya, "Bize bu acıyı yaşatan kim veya kimlerse, Türk milleti adına gereken yapılacak" şeklinde konuştu. Ayrıca, yarın otel konusunda AFAD ekiplerinin son taramaları yapacağını belirtti.

Hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dilediğini belirten Yerlikaya, "Yakınlarına aziz milletimize tekraren başsağlığı diliyorum" dedi. İdari tahkikatın en fazla 10 gün içinde tamamlanacağını belirten Yerlikaya, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceklerini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya’da Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya’da Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.